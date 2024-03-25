السودان.. دخول دارفور على الخط ينذر باتساع دائرة الحرب
أثار إعلان رئيس حركة جيش تحرير السودان، وحاكم دارفور، مني أركو مناوي، اليوم الأحد، عن تحرك قواته إلى ولاية الخرطوم للقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع مخاوف من اتساع دائرة الحرب في البلاد.
ويُكمل الصراع في السودان الشهر المقبل عامه الأول، وسط غياب أي أفق لحل الأزمة المستعصية.
ونشر مناوي عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو لرتل من المركبات العسكرية بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، وهي متجهة نحو العاصمة الخرطوم.
وأشار الحاكم إلى أن التحرك باتجاه الخرطوم جاء بعد أن "شاهدت الحركة وانتظرت لأكثر من 10 أشهر ولم تجد الحلول(..)"، وبالتالي "يجب أن تساهم في إعادة بيوت الناس وسيادة السودان" على حد وصفه.
وأسفرت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو ثمانية ملايين شخص موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار.