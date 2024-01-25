"حزب الله" يستهدف موقعا عبريا بقذائف فسفورية إسرائيلية

وأشار مصدر بالمجلس البلدي للمطلة، للقناة أن القذيفتين تحتويان على الفسفور، بغرض إحداث أكبر قدر من الخسائر. وعلقت "كان 11" بأنه في حال صحة هذه التقديرات، فإنها المرة الأولى التي تستخدم فيها ميليشيا حزب الله قنابل فسفورية.

ووصفت صحيفة "معاريف" إطلاق قذيفتين فسفوريتين على "المطلة"، بأنه "تصعيد حاد"، وزادت أنها حصلت على تأكيد من الجيش ومن مجلس البلدة بأن المادة التي أدت إلى الحريق هي الفسفور.

وكشف تقرير الصحيفة حجم الأضرار، قائلة إنها كبيرة وقد طالت الطريق الذي سقطت عليه، وكذلك أحدثت حريقًا وصل إلى حديقة ألعاب أطفال مجاورة.

وأكد الجيش للصحيفة أن الحديث يجري عن قذيفتين إسرائيليتين قديمتين، ومن ثم حاولت معرفة ما إذا كانتا سقطتا عن طريق الخطأ من الجانب الإسرائيلي، إلا أنها تلقت معلومات من مصادر بالمجلس البلدي للمدنية، أكدت لها أن زاوية الإطلاق تبرهن على أنهما جاءتا من جنوب لبنان.