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العاصمة المصرية القاهرةرويترز
العالم العربي

بحضور كافة الأطراف.. مفاوضات هدنة غزة تُستأنف في القاهرة اليوم

تُستأنف، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية المفاوضات حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"، حسبما أورد الإعلام مصري.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقرّبة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه، قوله: "استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور الأطراف كافة".

وتستضيف مصر وفودًا تمثّل كلًّا من طرفي الحرب حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة لوقف الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، بحسب "فرانس برس".

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غزة

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