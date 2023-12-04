موجة نزوح جديدة بعد التقدم الإسرائيلي في خانيونس

أدّت العملية البرية الإسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة إلى موجة نزوح جديدة شملت سكان المناطق الشرقية للمدينة ومن نزحوا إليها من مناطق شمال قطاع غزة، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي مناطق جنوب ووسط القطاع "مناطق إنسانية آمنة".

وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تطالب سكان مناطق شرق خانيونس بالخروج من منازلهم باعتبار المدينة منطقة قتال خطيرة، بالتزامن مع عمليات قصف مكثفة طالت مناطق واسعة شرق وغرب المدينة.

وباتت مدينة خانيونس منطقة معزولة بعد أن قطع الجيش الإسرائيلي الطريق الواصل بينها وبين مناطق وسط القطاع؛ ما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين للنزوح تجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.