بعد سقوط الهدنة.. نزوح داخل غزة وترقب حذر في لبنان
تزامنا مع انتهاء الهدنة في قطاع غزة، وعودة القصف الإسرائيلي، تعيش البلدات الحدودية جنوب لبنان التي انسحبت عليها هدنة الأيام السبعة، حالة من الترقب الحذر.
وفي الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود مع لبنان، ساد الهدوء على جانبي الحدود، باستثناء طلعات الطيران الاستطلاعي في الأجواء، كما واصلت قوات اليونيفيل دورياتها بشكل معتاد.
من جانب آخر، تم اليوم تسجيل حركة مغادرة في أوساط الذين عادوا إلى بيوتهم في وقت الهدنة، قابلها غياب للحركة المعاكسة باتجاه بلدات الشريط الحدودي، التي كانت تنشط عادة في نهاية الأسبوع.
وقالت سوسن، وهي موظفة في شركة خاصة من بلدة عيترون قضاء بنت جبيل، لـ"إرم نيوز" إن "من جاء لتفقد بيته في وقت الهدنة، عاد أدراجه اليوم وغادر البلدة، تخوفا من اندلاع الحرب مجددا".
وأضافت: "بالنسبة لي فأنا باقية بعيترون، مش حابة إنزل، كيف كل شوي بدنا نترك بيتنا، ونقعد هون وهون، هيدي مش حالة، إذا اشتدت الأمور منشوف".
ليس هناك خيارات كثيرة أمام أبناء المناطق الحدودية، الذين توزعوا خلال الحرب عند الأقارب والأصدقاء، قلة أستطاعت أن تستأجر منازل بمقابل عالي الكلفة، وأعداد أخرى لجأت إلى مراكز إيواء عامة.
في بلدة عيتا الشعب المجاورة، عاد من تفقدوا بيوتهم في الأيام السبعة الماضية إلى أماكن سكنهم الجديدة المؤقتة. وقال ناصر وهو أحد سكان البلدة ل"إرم نيوز": "الناس عادت خلال الهدنة لأنها تبحث عن الأمان.. من وجد لنفسه مكان إقامة بديلا غادر، ومن ليس بمقدوره بقي في البلدة".
وتميل نسبة كبيرة من الأهالي إلى البقاء في القرى والبلدات رغم الخطر، بدل حياة النزوح والإقامة كضيوف في منازل الآخرين. كما أن بعضا منهم يفضلون المكوث في حقولهم الزراعية، لمواصلة نشاطاتهم الفلاحية، التي تعد مصدر رزقهم الرئيس.