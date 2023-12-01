بعد سقوط الهدنة.. نزوح داخل غزة وترقب حذر في لبنان

من جانب آخر، تم اليوم تسجيل حركة مغادرة في أوساط الذين عادوا إلى بيوتهم في وقت الهدنة، قابلها غياب للحركة المعاكسة باتجاه بلدات الشريط الحدودي، التي كانت تنشط عادة في نهاية الأسبوع.

وقالت سوسن، وهي موظفة في شركة خاصة من بلدة عيترون قضاء بنت جبيل، لـ"إرم نيوز" إن "من جاء لتفقد بيته في وقت الهدنة، عاد أدراجه اليوم وغادر البلدة، تخوفا من اندلاع الحرب مجددا".

وأضافت: "بالنسبة لي فأنا باقية بعيترون، مش حابة إنزل، كيف كل شوي بدنا نترك بيتنا، ونقعد هون وهون، هيدي مش حالة، إذا اشتدت الأمور منشوف".