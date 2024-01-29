"العليمي" يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين بحثا "مستجدات الوضع المحلي، وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الأمن والسلم الدوليين، والأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وفرص استئناف جهود الوساطة الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن".

وأضافت الوكالة أن العليمي "أشاد بدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة والحكومة، في اليمن، وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك التعهدات الأوروبية لتخفيف المعاناة الإنسانية، مع التأكيد على أهمية التحاق الأوروبيين بالإجراءات العقابية ضد الميليشيات الحوثية، وتصنيفها منظمة إرهابية دولية".

وقالت إن اللقاء "تطرق إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والدور الأوروبي المطلوب لدعم هذه الإصلاحات واحتواء الآثار المستمرة لهجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية".

ووضع فيناليس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في صورة مستجدات موقف الاتحاد الأوروبي من تصعيد الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، مع استمرار دعمه الكامل لمساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود المملكة العربية السعودية.