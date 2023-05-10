إسرائيل تترقب.. لماذا تأخرت "الجهاد الإسلامي" في الرد على "السهم الواقي"؟

فوجئت إسرائيل بتأخر حركة الجهاد الإسلامي في الرد على عملية اغتيال ثلاثة من أبرز قادتها العسكريين فجر الثلاثاء، في عمليات قصف منفصلة بقطاع غزة، على خلاف ما كان يحدث في عمليات مماثلة كان ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مسؤولين عسكريين في الحركة، فيأتي ردها سريعا.

وبالفعل توعدت الحركة على لسان المتحدث العسكري باسمها، ومسؤولين سياسيين آخرين، بالرد على هذه العملية، كما قالت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل المسلحة في قطاع غزة، إن على إسرائيل أن تنتظر "دفع ثمن" عملية الاغتيال.. فما هي أسباب تأخر رد الفصائل الفلسطينية هذه المرة؟

وكشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن جملة من الأسباب قد تكون وراء تأخر رد الجهاد الإسلامي، بعضها داخلي مرتبط بالحركة، وآخر مرتبط بإسرائيل وطبيعة الرد الذي ستنفذه الحركة.