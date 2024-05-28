تشييع جثمان الجندي المصري ضحية "حادثة رفح" (فيديو وصور)

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن هوية الجندي المصري الذي قتل في الحادثة، وأشارت إلى أنه يدعى عبدالله رمضان عشري حجي، وأنه من قرية العجمين بمحافظة الفيوم جنوب غربي مصر.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في الحادثة التي وقعت بين القوات الإسرائيلية والمصرية على المنطقة الحدودية المعروفة باسم محور فيلادلفيا.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قالت إن التحقيقات الأولية في حادثة مقتل الجندي المصري في منطقة رفح، الاثنين، تُشير إلى وقوع إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني مطلع قوله إن "التحقيقات أشارت أيضا إلى وقوع إطلاق للنيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".

وأشار المصدر إلى أنه "جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي في رفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً".

بدوره، أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية مقتل جندي في اشتباك على الشريط الحدودي برفح، مضيفاً أن "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة.