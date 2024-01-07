اغتيال العاروري يعرقل الصفقة.. قطر تلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين 

"أبناء العائلات المشار إليهم توجهوا إلى الدوحة عبر رحلة جوية مباشرة من تل أبيب، لتكون تلك هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس وزراء قطري مع عائلات الأسرى الإسرائيليين"، بحسب الموقع.

وأضاف التقرير، "أن اجتماعا من هذا النوع يؤشر على اهتمام الإدارة القطرية بقضية الأسرى، وبالروح ذاتها، رغبتها في صد الهجوم عليها من جانب نواب بالكونغرس الأمريكي ومنظمات يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قول الموقع.

وأوضح أن العائلات الست عقدت اجتماعًا أيضًا مع نائب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز الخليفي، والذي يترأس طاقم المفاوضات القطري في الاتصالات مع حركة حماس وإسرائيل بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وأشار إلى أن الخليفي "هو عرَّاب اتفاق الأسرى السابق، والذي شهد إطلاق سراح أكثر من 100 أسير إسرائيلي".

المفاوضات معقدة

الموقع نقل عن مسؤولَين اثنين، أحدهما قطري والثاني إسرائيلي، على صلة بالموضوع، لكنه تحفظ على ذكر اسميهما، عقب اجتماع أبناء العائلات الإسرائيلية مع رئيس الوزراء القطري، أنه استمع من كل عائلة على حدة عن قصة كل أسير ينتمي إليها، فيما أكد آل ثاني أمامهم أن المفاوضات أصبحت في غاية التعقيد.

وذكر الموقع أيضًا نقلا عن المصدرين، أنه فصَّل أمام العائلات طبيعة الصعوبات التي يواجهها خلال الاتصالات مع حماس وإسرائيل ضمن محاولات إحراز تقدم على صعيد المفاوضات.

وأكد المسؤول القطري لعائلات الأسرى أن الدوحة تشاطرهم معاناتهم، وتعهد أن تحتفظ الدوحة باتصالات مع العائلات ضمن جهودها المستمرة في هذا الصدد، "حيث تعمل ليل نهار على التواصل مع إسرائيل والولايات المتحدة بغرض الوصول إلى صفقة جديدة"، على حد قولهما.

وأبلغهم أيضًا، وفق المصدرين، أنهم رأوا بأعينهم أن الجهود القطرية أثمرت عن تحرير 110 أسرى، وأن قطر في النهاية "وسيط ولا تسيطر على حماس، وأنه يتعين الحفاظ على قناة اتصال مع الحركة؛ لأن الأمر أثبت فعاليته في المفاوضات والصفقة السابقة".