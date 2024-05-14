تونس.."الهيئة العليا" تحسم الجدل حول موعد الانتخابات الرئاسية‎

حسمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، الجدل حول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري قوله للصحافة، إنه "حسب المعايير التي ستعتمدها الهيئة فإن الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات الرئاسية هو شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على ألّا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية 23 أكتوبر".

وأضاف المنصري أن "رئيس الجمهورية له الحقّ في 3 أشهر لإصدار أمر دعوة الناخبين إذا تم الأخذ بعين الاعتبار 23 أكتوبر، فإن إصدار أمر الدعوة يجب ألّا يتجاوز 23 تموز 2024".

وأشار المسؤول في الهيئة إلى انطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسية مع الإدارة المركزية للهيئة في جميع الاختصاصات من الشؤون القانونية والعمليات والشراءات، مؤكدًا تولّي مجلس الهيئة متابعة نتائج هذه التحضيرات.

وذكر أن "القرار الترتيبي المتعلق بالترشح في طور الصياغة حاليًّا بعد التوافق على جميع الشروط مع إضافة 3 شروط أخرى تتمثل في شرط السن 40 وشرط الجنسية التونسية دون سواها، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".