جندي إسرائيلي يثير غضبا واسعا بنشره صورة لمعتقل فلسطيني
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعتقل فلسطيني في قطاع غزة، نشرها جندي إسرائيلي على حسابه في "فيسبوك" و"إنستغرام"، أمس الإثنين.
وأثارت الصورة جدلاً واسعًا، إذ شن بعضهم حملات شرسة على حساب الجندي الإسرائيلي يوسي غامزو، ولا سيما على فيسبوك، وسط انتقادات واسعة؛ ما دفع الأخير إلى إغلاق صفحته أمام العامة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيق في العديد من الصور والفيديوهات التي ينشرها مجندون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر منازل فلسطينية مدمرة؛ بهدف الاستهزاء والتشهير اللاإنساني، دون أن يعرف حتى الآن نتائج تلك التحقيقات.
يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وخاصة بعد انطلاق العملية البرية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر، نشر الجنود الإسرائيليون العديد من الفيديوهات التي وصفت بالمسيئة للمعتقلين الفلسطينيين وأهالي القطاع.