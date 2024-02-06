جندي إسرائيلي يثير غضبا واسعا بنشره صورة لمعتقل فلسطيني

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعتقل فلسطيني في قطاع غزة، نشرها جندي إسرائيلي على حسابه في "فيسبوك" و"إنستغرام"، أمس الإثنين.

وأثارت الصورة جدلاً واسعًا، إذ شن بعضهم حملات شرسة على حساب الجندي الإسرائيلي يوسي غامزو، ولا سيما على فيسبوك، وسط انتقادات واسعة؛ ما دفع الأخير إلى إغلاق صفحته أمام العامة.