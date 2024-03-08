"بنحب نصومك يا رمضان".. عائلة غزية تزين خيمة النزوح (صور)

لم تمنع الحرب عائلة غزية من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث زيّنت خيمة النزوح التي تأويها بالزينة الرمضانية، مثلما اعتادت ذلك سنويًا في منزلها قبل الحرب.

يقول الشاب جمال البرعي، النازح من شمال غزة إلى خيمة في تل السلطان غربي مدينة رفح: "اعتدنا ذلك طيلة الأعوام الماضية، وعزمنا أن لا تمنعنا الحرب الإسرائيلية، أو النزوح إلى خيمة بدلًا من المنزل، من وضع زينة رمضان والتجهز لاستقبال الشهر الكريم".