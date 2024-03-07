وصلت لطريق مسدود.. تضاؤل الآمال بعقد هدنة في غزة قبل رمضان

كشفت تقارير غربية بأن آمال التوصل إلى حل يفضي إلى هدنة تؤدي لوقف "مؤقت" لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، باتت معدومة، بعد وصول المفاوضات الجارية إلى طريق مسدود.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن توقف المفاوضات حول صفقة تبادل الرهائن في قطاع غزة قلّص لدرجة كبيرة آمال وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مطلعة على المحادثات، تأكيدها أن "نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات تراوح مكانها لأسابيع، وهي رغبة حماس في إلزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار سواء الآن أو بعد 3 مراحل من تبادل الرهائن".

وقال مسؤول إقليمي إن "إسرائيل وبدعم أمريكي رفضت مطلب حماس، مفضلة التركيز على مفاوضات تبادل الرهائن، كما طلبت إسرائيل التركيز على اتفاق للمرحلة الأولى فقط من صفقة تبادل الرهائن".