دخول 10 شاحنات إلى غزة.. خطوة صغيرة أمام أزمة جوع كبيرة

بدأت إسرائيل بالسماح بدخول عدد قليل من شاحنات تجارية، إضافة إلى تلك التي تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبوسالم التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة، في خطوة صغيرة قد تسهم بتوفر بضائع للقطاع الذي يواجه سكانه أزمة جوع شرسة، في ظل حصار مشدد، منذ أكثر من شهرين.

وبحسب مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبومحسن، فإن "أعداداً قليلة من الشاحنات التجارية مرت عبر معبر كرم أبوسالم، قبل أن يتوقف إدخال الشاحنات عبر المعبر، أمس الجمعة".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أنه "تم السماح بدخول 10 شاحنات تجارية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، الخميس"، لافتاً إلى أن هذه الكميات أقل بقليل مما يحتاجه القطاع التجاري في قطاع غزة بعد أكثر من شهرين، على إغلاق المعابر.

وعلى مدار أكثر من شهر، دخلت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، وتم تخصيصها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر لتوزيعها على النازحين.