رؤساء جامعات إسرائيلية يعارضون قانون حظر رفع العلم الفلسطيني

وبعد إعلان الدكتور بورات، نشرت لجنة رؤساء الجامعات إعلاناً ضد مشروع القانون، ورد فيه أن "هذا مشروع قانون إشكالي وخطير".

لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بالتسييس والتدخل العميق وغير المعقول في أنشطة الحرم الجامعي، ومحاولة استخدام الأكاديمية لإنفاذ القانون، وتحويل إدارة الجامعات إلى ضباط شرطة وقضاة وجلادين".

كما جاء في إعلان اللجنة، أن "إدخال الاعتبارات السياسية في قرار أكاديمي بوقف الدراسة أو الاستبعاد من الدراسات الأكاديمية، هو قرار سيضر بشدة بالجامعات، وخطوة من شأنها أن تبرر حجج حركة المقاطعة (BDS)، وتؤدي إلى موجة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم".

ووفقاً لموقع "واللا"، كتب الدكتور بورات إلى أعضاء هيئة التدريس: "السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية. والحظر على رفع علم السلطة الفلسطينية سيكون غير دستوري. جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ ذلك".