قتيل بضربة إسرائيلية جديدة على شرق لبنان
قُتل سوري، اليوم الأحد، بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في شرق لبنان، إذ جُرح قبل ساعات أربعة أشخاص في غارات.
وأفاد مصدر أمني لـ "فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، بأن "طائرات إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في الصويري وقُتل السائق السوري"، وفق وكالة "فرانس برس".
ووفق المصدر، فإن "السيارة لشخص من بلدة الصويري يملك سوبر ماركت ويقودها شخص سوري، يبدو أنها كانت تأخذ مواد غذائية لمقاتلين موالين لميليشيا حزب الله في شبعا".
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية قد أفادت بأن "غارة استهدفت سيارة على طريق الصويري في البقاع الغربي"، مشيرة إلى أن "السيارة المستهدفة من نوع رابيد زرقاء يقودها عامل سوري في قطاع البناء، وبُترت يداه وساقاه، ونقل حيًا إلى أحد مشافي المنطقة".
ولاحقًا، أوردت الوكالة أن "السوري محمود رجب الذي أصيب بالغارة قضى متأثرًا بجروحه".
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.