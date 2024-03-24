قتيل بضربة إسرائيلية جديدة على شرق لبنان

قُتل سوري، اليوم الأحد، بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في شرق لبنان، إذ جُرح قبل ساعات أربعة أشخاص في غارات.

وأفاد مصدر أمني لـ "فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، بأن "طائرات إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في الصويري وقُتل السائق السوري"، وفق وكالة "فرانس برس".

ووفق المصدر، فإن "السيارة لشخص من بلدة الصويري يملك سوبر ماركت ويقودها شخص سوري، يبدو أنها كانت تأخذ مواد غذائية لمقاتلين موالين لميليشيا حزب الله في شبعا".