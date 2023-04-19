مسؤول عراقي عن هروب كمبش: سجون كبار الفاسدين أضحت فنادق فخمة

وأكد البيان أن "الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهلت ذلك".

وأشار إلى أن "قاضي التحقيق أصدر أمرًا بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".

وكان كمبش قد اعتُقل في 21 آذار/ مارس الماضي، من قبل قوة خاصة، في محافظة ديالى، قبل أن يحُاكم لاحقًا بالحبس المشدد لأربعة أعوام.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حينها، أن فريقًا تابعًا لها تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كمبش، المتهم "بارتكاب خروق مالية والإضرار بالمال العام".

وقد سبق للهيئة نفسها أن أعلنت صدور أوامر قبض وتحرٍ ومنع سفر، بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه، استنادًا إلى أحكام المادتين "340 و331" من قانون العقوبات العراقي.