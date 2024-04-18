وفاة 6 مرضى في السودان بسبب انقطاع الكهرباء
أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل في العاصمة السودانية الخرطوم، عن وفاة 6 أشخاص من مرضى الفشل الكُلَوي؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن المنطقة لأكثر من شهر.
وقالت غرفة الطوارئ في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة منذ أكثر من شهر، تبعه توقف تام للإمداد المائي، ما جعل المنطقة على شفا الكارثة وفي حاجة للتدخل العاجل.
وأكد أن انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر الوقود جعل عمل مراكز غسيل الكُلى يتراجع دون الفعالية المطلوبة، إذ توقفت الغسلات اللازمة للمرضى خلال الأيام الماضية، ما تسبب في وفاة 6 مرضى في مركز غسيل الكُلى في مستشفى البان جديد.
وأشار البيان إلى أن المئات من مرضى الفشل الكُلوي في المنطقة يواجهون المخاطر نفسها، مناشدًا جميع المنظمات الوطنية والدولية والخيّرين المساهمة في شراء الوقود لتشغيل محطات ضخ المياه، وتوفير ألواح الطاقة الشمسية لتساعد في تشغيل مولدات كهرباء المستشفيات والمراكز الصحية.
كما ناشدت غرفة طوارئ شرق النيل، الجهات المعنية السماح للطواقم الهندسية بالتدخل لإصلاح العطل الذي أدى لانقطاع الكهرباء وعدم عرقلة عملهم، مشيرة إلى أن الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء حقٌّ من حقوق المواطنين الأساسية في الحياة.
من جهتهم قال مواطنون في شرق النيل الواقعة في مدينة الخرطوم بحري، لـ"إرم نيوز"، إنهم يعيشون في الظلام وانقطاع المياه منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم، مشيرين إلى أنهم يحصلون على الماء من آبار حُفرت للصرف الصحي.
وأوضح المواطنون أن العطل الذي أصاب الكهرباء واقع في منطقة تماس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي عرقل مهمة فريق المهندسين في إصلاحه.
وأكملت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الأول، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين، موزعين بين النزوح الداخلي، واللجوء إلى دول الجوار.