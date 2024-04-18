وفاة 6 مرضى في السودان بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل في العاصمة السودانية الخرطوم، عن وفاة 6 أشخاص من مرضى الفشل الكُلَوي؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن المنطقة لأكثر من شهر.

وقالت غرفة الطوارئ في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة منذ أكثر من شهر، تبعه توقف تام للإمداد المائي، ما جعل المنطقة على شفا الكارثة وفي حاجة للتدخل العاجل.

وأكد أن انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر الوقود جعل عمل مراكز غسيل الكُلى يتراجع دون الفعالية المطلوبة، إذ توقفت الغسلات اللازمة للمرضى خلال الأيام الماضية، ما تسبب في وفاة 6 مرضى في مركز غسيل الكُلى في مستشفى البان جديد.

وأشار البيان إلى أن المئات من مرضى الفشل الكُلوي في المنطقة يواجهون المخاطر نفسها، مناشدًا جميع المنظمات الوطنية والدولية والخيّرين المساهمة في شراء الوقود لتشغيل محطات ضخ المياه، وتوفير ألواح الطاقة الشمسية لتساعد في تشغيل مولدات كهرباء المستشفيات والمراكز الصحية.