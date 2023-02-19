العراق.. صحيفة رسمية تثير جدلا واسعا بعد تقرير عن "حل إقليم كردستان"

وبُني التقرير الذي حمل اسم "استطلاع: الأغلبية تفضل الارتباط بالحكومة الاتحادية.. هل سيُحل إقليم كردستان"، على استطلاع للمركز الأكاديمي للاستفتاء والتحليل، وهو غير مشتهر في العراق.

وقالت الصحيفة إنه "في ظل تدهور الأوضاع على مختلف المستويات في الإقليم وتضاؤل فرص حل النزاع الدائم بين الحزبين الرئيسيين، كشف استطلاع للرأي أعده المركز الأكاديمي للاستفتاء والتحليل عن وجود قبول شعبي بحل الكيان الدستوري للإقليم، والعودة نحو السلطة المركزية المباشرة".

وأضافت أن "هذا التقبل لتلك الفكرة، التي كان يحرّم مجرد التفكير فيها، يسلط الضوء أكثر وأكثر على الأزمة المزمنة التي يمر بها الإقليم، في ظل مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية وداخلية وخارجية".

الإقليم يرد

وردت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان على تقرير صحيفة الصباح.

وقالت الدائرة، في بيان، إن "المركز المسمى بالاستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أي أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تمامًا".