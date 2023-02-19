العراق.. صحيفة رسمية تثير جدلا واسعا بعد تقرير عن "حل إقليم كردستان"
أثار تقرير نشرته صحيفة الصباح الرسمية في العراق عن "حل" إقليم كردستان جدلاً سياسياً واسعًا، فيما أعلنت شبكة الإعلام العراقي فتح تحقيق في الأمر.
وبُني التقرير الذي حمل اسم "استطلاع: الأغلبية تفضل الارتباط بالحكومة الاتحادية.. هل سيُحل إقليم كردستان"، على استطلاع للمركز الأكاديمي للاستفتاء والتحليل، وهو غير مشتهر في العراق.
وقالت الصحيفة إنه "في ظل تدهور الأوضاع على مختلف المستويات في الإقليم وتضاؤل فرص حل النزاع الدائم بين الحزبين الرئيسيين، كشف استطلاع للرأي أعده المركز الأكاديمي للاستفتاء والتحليل عن وجود قبول شعبي بحل الكيان الدستوري للإقليم، والعودة نحو السلطة المركزية المباشرة".
وأضافت أن "هذا التقبل لتلك الفكرة، التي كان يحرّم مجرد التفكير فيها، يسلط الضوء أكثر وأكثر على الأزمة المزمنة التي يمر بها الإقليم، في ظل مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية وداخلية وخارجية".
الإقليم يرد
وردت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان على تقرير صحيفة الصباح.
وقالت الدائرة، في بيان، إن "المركز المسمى بالاستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أي أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تمامًا".
وأضافت أنه "إذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 أيلول 2017 صوتت الغالبية العظمى من شعب كوردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال".
وأشارت إلى أن "السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكردستاني وفرضت عليه حصارًا"، مشددة على أن "أبناء المحافظات العراقية قبل غيرهم يشهدون أن إقليم كوردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟".
ويعود إنشاء إقليم كردستان العراق إلى معاهدة الحكم الذاتي في آذار/مارس 1970 بعد الاتفاق بين الحكومة العراقية والمعارضة الكردية آنذاك عقب سنوات من المعارك.
ومنذ أشهر، تصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم (الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني، والديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، إذ يثير استمرار الخلافات مخاوف هائلة بين سكان الإقليم، فهم يدركون أن نشوب أي نزاع بين الحزبين الرئيسيين قد يعيد إلى الأذهان الماضي الذي شهد حربا أهلية وبروز أزمات مالية وتشرذم الإقليم.
حكومة بغداد تعلق
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن ما ورد في جريدة الصباح الرسمية عن إقليم كردستان "لا يمثل وجهة نظر حكومية".
وقال العوادي في بيان: "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقاً".
وأضاف أن "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاماً منها، حكومةً شرعيةً منتخبةً وفقاً للدستور".
من جهتها، قالت شبكة الإعلام العراقي (ممولة من الدولة) إنها "تعمل وفقاً لقانونها النافذ، وتحرص على أن تكون صوتاً لجميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم، وتشدد الشبكة على رفضها المساس بالحقوق الدستورية للمؤسسات والكيانات القانونية، وبضمنها إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "ما ورد في الصحيفة لا يمثل رأياً أو توجهاً للشبكة، وإنما هي مادة صحفية استندت على استطلاع منشور في أغلب وسائل الإعلام ومنها صحف عربية وأجنبية، وأورد تقرير الصباح آراء مخالفة ومعارضة لمحتواه، وعلى الرغم من ذلك وجه رئيس شبكة الإعلام العراقي بفتح تحقيق عاجل بشأن التقرير أعلاه؛ تحقيقاً للموضوعية، والتزاماً بالقانون".
وتُطرح في الفضاء الإعلامي العراقي عادةً آراء بشأن إعادة إقليم كردستان إلى سلطة الحكومة المركزية، لكنها تصدر غالباً عن شخصيات جدلية أو مقربة من إيران، وهو ما يثير حفيظة ساسة الإقليم.