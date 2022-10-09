بعد فشل إجراء انتخابات.. برلمان كردستان العراق يمدد عمره التشريعي

صوت برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، على تمديد عمره التشريعي، بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسط حالة من الفوضى شهدتها الجلسة.

وصوت خلال الجلسة، التي عُقدت صباح اليوم، 80 عضواً في المجلس النيابي، من أصل 111، بالموافقة على مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب، وصادقت هيئة الرئاسة على هذا القانون الذي سيمدد عمل المجلس حتى نهاية العام المقبل.

وعبّر نواب من أحزاب معارضة عن رفضهم تمديد عمر البرلمان، مثل "كتلة الجيل الجديد" التابعة لرجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، حيث أحدث النواب ضجة في القاعة، من خلال الصراخ والضرب على الطاولات، لمنع التصويت على مشروع القانون.

كما قدمت البرلمانية عن كتلة "حركة التغيير" شايان كاكا صالح العسكري، استقالتها، احتجاجا على تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية لبرلمان كردستان.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أمراً رئاسياً حدد فيه موعد إجراء الانتخابات الجديدة، وكانت بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

لكن الخلافات الداخلية حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والتأخر في تفعيل مفوضية الانتخابات وعدم إعداد سجل جديد للناخبين، حالت دون إمكانية إجراء الانتخابات.

ويوم السبت، أصدرت 9 منظمات كردية، بياناً مشتركاً نددت فيه بسعي البرلمان نحو تمديد عمره التشريعي.