إسرائيل لـ"العدل الدولية": حرب غزة مأساوية لكنها ليست "إبادة"

أقرت إسرائيل بأن حربها على قطاع غزة "مأساوية"، لكنها رفضت الاتهامات الموجهة لها بوصف عمليتها العسكرية بـ "الإبادة الجماعية".

جاء ذلك في دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حيث طلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل المحامي جلعاد نوام للمحكمة "ثمة حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية"، بحسب "فرانس برس".

وبحسب "رويترز"، دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد مقاتلي حماس.

وأشارت في دفاعها إلى أن رفح هي "نقطة محورية لنشاط إرهابي مستمر ومعقل لحماس".

وذكرت أنها لم ترد خوض حرب غزة وأنها "تتعرض للهجوم وتقاتل للدفاع عن نفسها ومواطنيها".