تونس.. قضية "حجب العلم" تتفاعل وسعيد يأمر بإجراءات فورية (فيديو)

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، "باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري"، بحق من قام بتغطية العلم التونسي. وفق "رئاسة الجمهورية التونسية".

وأكد الرئيس سعيد، مساء الجمعة، خلال اجتماع بقصر الحكومة بالقصبة، إثر الزيارة التي أداها إلى المسبح الأولمبي برادس، أن "من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي، ولا مجال لأن يبقى دون جزاء".

وشدد الرئيس التونسي أيضا على "أنه لا تسامح مع من يعتقد أنه فوق القانون، أو يعتقد أن عمالته للخارج يمكن أن تشفع له صنيعه". وفق وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".