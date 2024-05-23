مساعٍ أمريكية لوضع معبر رفح تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة أمريكية أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجرون محادثات مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح في غزة، وفق ما أورد مسؤول كبير في الإدارة وشخص آخر مطلع على حيثيات الموضوع.

وبينت صحيفة "بوليتيكو" أن مسؤولين أمريكيين عملوا خلف الكواليس لعدة أسابيع، وهم يديرون محادثات بين إسرائيل ومصر، للوصول لاتفاق على تسليم إدارة معبر رفح للمنظمة الأوروبية بما يضمن تحسين تدفق المساعدات بشكل أكبر إلى القطاع بواسطة المعبر المغلق منذ الـ7 من مايو الجاري.

وفي كواليس المحادثات، أبدى مسؤولون مصريون رغبتهم بعودة الفلسطينيين الذين كانوا يديرون المعبر، الأمر الذي رفضه الطرف الإسرائيلي بحجة أنهم أعضاء من حركة "حماس"، مطالبًا بمجموعة جديدة لتولي الأمر، فميا تقترح الولايات المتحدة تكليف جهة ثالثة محايدة لتولي إدارة المعبر ممثلة ببعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة، حيث عملت المنظمة سابقًا على الحدود في غزة لكنها علقت عملياتها في عام 2007 بعد أن استولت حماس على غزة.