كيف سيؤثر إغلاق معبر رفح على حكم حماس لغزة اقتصادياً؟

يثير تحول معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بمصر، إلى مصدر اقتصادي لحركة حماس التي تدير القطاع منذ سنوات، تساؤلات حول تأثير إغلاقه على حكم الحركة لغزة.

ومنذ عدة أيام، سيطر الجيش الإسرائيلي عسكريًّا على المعبر البري، ما تسبب بإغلاقه بشكل كامل والحيلولة دون دخول المساعدات والبضائع التي تمثل الضرائب المفروضة عليها موردًا ماليًّا مهمًّا لحماس، توفر من خلالها النفقات التشغيلية والرواتب الخاصة بموظفيها في غزة.

ورغم أن المعبر مخصص لعبور الأفراد من وإلى القطاع؛ إلا أنه استخدم على إثر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات لإدخال البضائع التجارية، فيما فرضت حماس ضرائب باهظة على تلك البضائع، أدت لارتفاع أسعارها بالأسواق.

مورد اقتصادي

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، نصر عبدالكريم، أن "معبر رفح يمثل موردًا اقتصاديًّا مهمًّا لحكومة غزة التابعة لحماس"، لافتاً أنه "رغم عدم وجود أرقام معلنة بشأن حجم الأموال التي تجبيها الحكومة من المعبر، إلا أنها تقدَّر بملايين الدولارات".