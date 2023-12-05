حماس تستنكر "محاولةً للشيطنة" بعد اتهامها بـ"العنف الجنسي"
نفت حركة حماس اتهامات بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين، معتبرة أنها ادعاءات تحاول "شيطنة المقاومة".
ونددت الحركة، الإثنين، في بيان، بما وصفتها "الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".
وأضافت، "نعدّ هذه الحملة المضللة جزءًا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".
وكانت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية قالت أمام الكنيست الأسبوع الماضي، إن التحقيق الذي يجريه الجهاز، جمع إلى الآن "أكثر من 1500 إفادة صادمة" من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض. وتحدثت عن حالات "جُرّدت خلالها فتيات من ملابسهنّ فوق وتحت الخصر" وعن شهادات اغتصاب جماعي وتشويه وقتل شابة.
في سياق متصل، تظاهرت حوالى 150 امرأة أمام مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك، الإثنين، احتجاجاً على صمت المجتمع الدولي على "جرائم العنف الجنسي" المتّهمة حركة حماس بارتكابها خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل قبل شهرين.
وتجمّعت النسوة، وهنّ بمعظمهنّ يهوديات أو داعمات لقضيتهنّ، أمام مقرّ المنظمة الدولية، وردّدن هتاف "العار على الأمم المتّحدة" ورفعن الأعلام الإسرائيلية ولافتات كُتب عليها "الاغتصاب اغتصاب" و"أطلقوا سراح الرهائن".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، في السابع من أكتوبر الماضي، بعد هجوم شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية، أدى الى مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية، واحتجز مقاتلو حماس 240 رهينة واقتادوهم إلى قطاع غزة.