حماس تستنكر "محاولةً للشيطنة" بعد اتهامها بـ"العنف الجنسي"

نفت حركة حماس اتهامات بارتكاب أعمال عنف جنسي خلال هجومها على إسرائيل قبل نحو شهرين، معتبرة أنها ادعاءات تحاول "شيطنة المقاومة".

ونددت الحركة، الإثنين، في بيان، بما وصفتها "الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".

وأضافت، "نعدّ هذه الحملة المضللة جزءًا من سلسلة الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

وكانت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية قالت أمام الكنيست الأسبوع الماضي، إن التحقيق الذي يجريه الجهاز، جمع إلى الآن "أكثر من 1500 إفادة صادمة" من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض. وتحدثت عن حالات "جُرّدت خلالها فتيات من ملابسهنّ فوق وتحت الخصر" وعن شهادات اغتصاب جماعي وتشويه وقتل شابة.