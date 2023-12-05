واشنطن: حماس تخشى أن تروي رهينات ما تعرّضن له أثناء احتجازهن

قال مسؤول أمريكي كبير الإثنين، إنّ "سبب فشل الجهود التي بُذلت لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس يعود، في جزء منه، إلى أنّ الحركة لا تريد أن تفضح نساء محتجزات رهينات في قطاع غزة ما تعرّضن له في الأسر" على حد تعبيره.

وأضاف المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "يبدو أنّ أحد أسباب عدم رغبة حماس بإطلاق سراح نساء يحتجزونهن رهينات وانهيار هذه الهدنة هو أنّهم لا يريدون أن تروي هذه النسوة ما تعرّضن له أثناء احتجازهنّ".