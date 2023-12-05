واشنطن: حماس تخشى أن تروي رهينات ما تعرّضن له أثناء احتجازهن
قال مسؤول أمريكي كبير الإثنين، إنّ "سبب فشل الجهود التي بُذلت لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس يعود، في جزء منه، إلى أنّ الحركة لا تريد أن تفضح نساء محتجزات رهينات في قطاع غزة ما تعرّضن له في الأسر" على حد تعبيره.
وأضاف المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "يبدو أنّ أحد أسباب عدم رغبة حماس بإطلاق سراح نساء يحتجزونهن رهينات وانهيار هذه الهدنة هو أنّهم لا يريدون أن تروي هذه النسوة ما تعرّضن له أثناء احتجازهنّ".
ولم يقدم المتحدّث مزيدا من التفاصيل أو حتى أدلة تثبت مزاعمه، مكتفيا بالتشديد على "الطبيعة الحسّاسة لهذه المسألة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر حين شنّت الحركة هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية، أدّى، وفق السلطات الإسرائيلية، إلى مقتل نحو 1200 شخص، كما اقتاد مقاتلو حماس معهم إلى القطاع 240 شخصاً، ومن بين هؤلاء لا يزال هناك 137 شخصاً تحتجزهم حماس في غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.