تحت شعار "الطريق إلى النسك".. انطلاق مؤتمر خدمات الحج والعمرة في السعودية

وفي التفاصيل، تتناول فعاليات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول هو التكامل، والثاني هو التمكين، والثالث هو التواصل.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تكامل في نظام الخدمات بالتعاون مع مختلف القطاعات، وتمكين القطاع الخاص من خلق مشاريع استثمارية ومبادرات تطوعية، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة والثقافات.

الخدمات اللوجستية والنقل

وتتنوع مواضيع المؤتمر لتشمل الخدمات اللوجستية والنقل، وخدمات الإسكان والضيافة، والبنية التحتية والمشاريع التطويرية، والإعلام والتواصل، والتطوير والتدريب والتأهيل، وريادة الأعمال والفرص الاستثمارية، والتقنية والابتكار، والأمن والسلامة والرعاية الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث التطورات والممارسات الفعّالة في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، من خلال شراكة إستراتيجية مع القطاعات الحكومية؛ بهدف تسهيل الإجراءات للحجاج والمعتمرين، وإبراز المشاريع النوعية التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة.

وتشكل هذه الفعالية فرصة للتعرف على المبادرات الجديدة والتكنولوجيا المستخدمة لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، وتسليط الضوء على المشاريع المميزة التي تسهم في إثراء هذه التجربة.