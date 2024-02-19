نتنياهو: إسرائيل ستقيّد دخول المسجد الأقصى في رمضان

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه اتخذ "قرارا متوازنا" يسمح بحرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان، لكن دخول المسجد سيخضع لقيود حسب الظروف الأمنية.

وردًّا على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى قال مكتب نتنياهو "اتخذ رئيس الوزراء قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون".