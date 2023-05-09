بحثًا عن أرزاقهم.. سودانيون في مواجهة مفتوحة مع الموت

المتجول في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم القريبة جدًّا من مقر الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، يشهد منظرًا مخالفًا لأوضاع الحرب الطبيعية، فمعظم المتاجر داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسة تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن، وبائعات الشاي يلتف حولهن شباب ورجال من الحي بأعمار مختلفة يرتشفون الشاي والقهوة تحت أزيز الطائرات العسكرية وأصوات القصف.

ثلاثة أسابيع ولا تزال الحرب مستعرة في السودان، بعد أن اندلعت شرارتها في منتصف أبريل/ نيسان الفائت، لتفاقم من أوضاع البلاد الاقتصادية، وتفقد كثيرين مصدر رزقهم، وتوقف المؤسسات الحكومية والخاصة عن العمل، وتغلق المصانع، وتشرد الباعة المتجولين.

لا خيار سوى الخروج

وفي أحد أحياء جنوب الخرطوم، يلفت انتباهك صاحب عربة خشبية ربِطَت بحمار، تُعرف محليًّا بـ"الكارو" وعلى متنها خضار وفاكهة، وينادي صاحبها محمد رزق على زبائنه بالحي عبر مكبر صوت تقليدي، ويعرض بضاعته عليهم، تزامنًا مع تجدد عمليات القصف.

ويؤكد رزق لـ"إرم نيوز"، أن "لا خيار أمامي سوى النزول لعملي تحت وابل الرصاص بحثًا عما أسد به جوع أبنائي".

ويقول: "منذ اليوم الثاني للحرب، خرجتُ للعمل، فمن هم مثلنا لا يمكن أن يبقوا في المنزل خوفًا من الموت جوعًا".