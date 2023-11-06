"لوموند": هجوم حماس يفاقم مخاوف اليهود في فرنسا

ورغم هذه التدابير، فقد يشعر القادة داخل المجتمع اليهودي بوجود نقص في "الكلمات القوية" ضد معاداة السامية في المجتمع المدني، ولاسيما في الأوساط الفنية والرياضية، بحسب التقرير. فيما أعرب كبير حاخامات فرنسا، حاييم كورسيا، عن أسفه لغياب الأخوة والتعاطف في المجتمع، مؤكدًا أن مشاعر العزلة والهجر لها جذور تاريخية عميقة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اعتراف جاك شيراك بمسؤولية الدولة الفرنسية في اعتقالات فيل ديف في عام 2002، إلا أن وزراء الداخلية في الماضي كثيرًا ما حافظوا على إشارات رمزية تجاه الجالية اليهودية، دون اتخاذ أي إجراءات جوهرية.

وتابع التقرير أنه في عام 2016 فقط، بعد حادثة احتجاز الرهائن في هايبر كاشير، قال رئيس الوزراء آنذاك مانويل فالس: "لولا يهود فرنسا، لن تكون فرنسا فرنسا"، كان هذا الإعلان بمثابة نقطة تحول في كيفية شعور المجتمع اليهودي بأنه مسموع ومحمي من قبل الدولة.

معاداة السامية

ومع ذلك، فإن تفشي معاداة السامية في فرنسا، والذي يرتبط عادةً بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استمر في التصاعد، إذ أدت كل حلقة، من الانتفاضة الثانية في عام 2000 إلى الأحداث في عامي 2014 و2021، إلى تصاعد في الحوادث المعادية للسامية.

وبحسب التقرير تسهم مجموعة متنوعة من العوامل في هذه الظاهرة، بما في ذلك استيراد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودمج اليهود والإسرائيليين، وتماهي المسلمين مع الفلسطينيين، مبينًا أن تصاعد معاداة السامية لا يقتصر على مجموعات سياسية أو اجتماعية محددة، ويمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وغالبًا ما يتنكر في صورة معاداة الصهيونية.

بدوره، أكد يوناتان عرفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "CRIF"، أنه من الضروري التمييز بين إدانة معاداة السامية واتخاذ موقف من السياسات الإسرائيلية.

ويشكل هذا التوازن الدقيق تحديات أمام الجمعيات اليهودية الفرنسية، إذ تظل مسألة متى ندعم إسرائيل ومتى ننتقد تصرفات حكومتها من الأسئلة المعقدة.

الخطوط غير واضحة

من جانبه، سلط صامويل ليجويو، رئيس اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا، الضوء على أهمية التعبير عن التضامن مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، دون تأييد بالضرورة لسياسات الحكومة الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا التوازن قد يكون أمرًا صعبًا.

يشار إلى أن الخطوط كانت غير واضحة في كثير من الأحيان بين إسرائيل والجالية اليهودية وتشكل مصدرًا للجدل.

في حين يرى بعض النقاد بأن منظمات مثل "CRIF"، المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، تساوي عن غير قصد الدعم لإسرائيل مع الدعم لتصرفات الحكومة الإسرائيلية، ما أدى هذا إلى الارتباك، وفي بعض الحالات، إلى التردد في دعم قضايا الطائفة اليهودية.

وأوضح التقرير أن دور المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا تطور على مر السنين، في البداية، كان هدفها تمثيل الجمعيات اليهودية في فرنسا، لكنها ظلت غير معروفة نسبيًّا وسرية.