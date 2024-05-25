الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة (صور وفيديو)

جرفت الأمواج، اليوم السبت، جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل غزة إلى شاطئ البحر في أسدود.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته.

وأشارت إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا.

وأصيب، الخميس الماضي، جنديان أمريكيان بجروح طفيفة بحادث عمل في منطقة الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي.