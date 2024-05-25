الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة (صور وفيديو)
جرفت الأمواج، اليوم السبت، جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل غزة إلى شاطئ البحر في أسدود.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته.
وأشارت إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا.
وأصيب، الخميس الماضي، جنديان أمريكيان بجروح طفيفة بحادث عمل في منطقة الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أصيب جنديان أمريكيان بجروح طفيفة بحادث عمل في منطقة الرصيف العائم قبالة سواحل غزة".
وأضافت الإذاعة: "تم نقل الجنديين عبر ميناء أسدود (جنوب) إلى مستشفى في إسرائيل (لم تحدده)".
ولم توضح إذاعة الجيش الإسرائيلي طبيعة "حادث العمل". كما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة.
ونقلت الأناضول عن بيان لـ"سنتكوم" أن أفراد القيادة المركزية الأمريكية الداعمين للمهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، قاموا بتثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة.