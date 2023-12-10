تقرير: قرب تونس من أوروبا يجعلها تدفع ثمن صراعات أفريقيا‎

وعلى مدى أحد عشر شهرًا، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين اعترضتهم السلطات التونسية 69963 شخصًا مقابل 31297 خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

ومن هذا المجموع، كان 77.5% (54,224) من الأجانب، غالبيتهم من مواطني أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والباقي تونسيون (15,739)، مقابل 59% من المهاجرين الأجانب في عام 2022 (18,363) مقابل 12,961 تونسيًّا.

وتسارعت وتيرة مغادرة المهاجرين رغم خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية فبراير الماضي، ندد فيه بوصول "أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين" من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعزا وجودهم إلى "خطة إجرامية" تهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية في تونس".

وأثارت هذه التصريحات حملة عنيفة مناهضة للمهاجرين؛ ما دفع العديد من البلدان الأفريقية (ساحل العاج وغينيا على وجه الخصوص) إلى إعادة الآلاف منهم إلى وطنهم، في حين لجأ كثيرون آخرون إلى الهجرة نحو أوروبا بحرًا.

وارتفعت وتيرة مغادرة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا الصيف بعد طرد المئات منهم من صفاقس، التي كانت مسرحًا لشجار أدى إلى مقتل رجل أمن تونسي، واقتادتهم الشرطة إلى مناطق صحراوية في الحدود مع ليبيا والجزائر فيما نددت به الأمم المتحدة.

وبحسب عدة مصادر إنسانية دولية، "تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر نحو الحدود مع ليبيا وأكثر من 3000 مهاجر نحو الحدود مع الجزائر منذ يونيو"، بينهم عدد كبير من المهاجرين الذين سبق أن تم اعتراضهم في البحر أو على الساحل.

ولقي أكثر من 100 مهاجر حتفهم في الصحراء التونسية الليبية خلال فصل الصيف، بحسب مصادر إنسانية أشارت إلى أن "عمليات الطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر مستمرة".

المصدر: صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية