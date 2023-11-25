تونس.. إصابة رجليْ أمن بمواجهات مع مهاجرين في صفاقس

شهدت ولاية صفاقس جنوب تونس، مساء الجمعة، مواجهات بين مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء وقوات الأمن، ما أدى إلى حرق سيارة لوحدة من الحرس الوطني وإصابة رجلي أمن اثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبدأت المواجهات بعد حجز قوات الأمن التونسية زوارق معدة للهجرة غير النظامية، فيما تتزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين، سواء من أصحاب الجنسيات الأفريقية أو التونسيين، الوصول إلى السواحل الإيطالية بشكل غير قانوني.

وقال هشام بن عياد، المتحدث باسم محكمة صفاقس، إن "مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء قاموا، مساء الجمعة، بالاعتداء على عدد من أعوان الحرس الوطني مع إضرام النار في سيارتهم الأمنية في معتمدية العامرة من ولاية صفاقس".