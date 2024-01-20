حميدتي يبحث مع سلفا كير وقف الحرب في السودان
قال قائد قوات الدعم السريع العسكرية في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إنه أجرى مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، حول الأوضاع في السودان وجهود وقف الحرب المندلعة في البلاد.
وأضاف حميدتي عبر صفحته على منصة "إكس"، إن اللقاء جرى في العاصمة الأوغندية "كمبالا"، موضحًا أنه قدم شرحًا مفصلًا حول اندلاع الحرب في السودان، والتي أشعلها فلول النظام البائد بمعاونة عناصرهم في قيادة القوات المسلحة، وفق قوله.
وأضاف أنه "طرح على سلفا كير أيضًا رؤية الدعم السريع لوقف الحرب، وبناء دولة جديدة على أساس العدالة والمساواة، وتكوين جيش قومي مهني واحد في ظل حكومة مدنية ديمقراطية تنهض بالبلاد، وتنهي الحروب السودانية".
وأعرب عن شكره للرئيس سلفا كير على اهتمامه بما يجري في السودان، وتفهمه لحقيقة الأوضاع، ومشاركته في القمة الطارئة للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" في كمبالا.
وعقدت الهيئة، اليوم الخميس، قمة استثنائية بمدينة "عنتبي" الأوغندية، لبحث أزمة السودان، حضرها قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وغاب عنها قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
ودعت "إيغاد" في البيان الختامي للقمة طرفي النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات؛ وإلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والأعمال القتالية تمهيدًا للمضي قُدمًا الطريق للحوار السياسي.
وأكد البيان أن الدول الأعضاء في "إيغاد" ستستخدم جميع الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع في السودان سلميًا.