حميدتي يبحث مع سلفا كير وقف الحرب في السودان

وأعرب عن شكره للرئيس سلفا كير على اهتمامه بما يجري في السودان، وتفهمه لحقيقة الأوضاع، ومشاركته في القمة الطارئة للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" في كمبالا.

وعقدت الهيئة، اليوم الخميس، قمة استثنائية بمدينة "عنتبي" الأوغندية، لبحث أزمة السودان، حضرها قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وغاب عنها قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ودعت "إيغاد" في البيان الختامي للقمة طرفي النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات؛ وإلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والأعمال القتالية تمهيدًا للمضي قُدمًا الطريق للحوار السياسي.

وأكد البيان أن الدول الأعضاء في "إيغاد" ستستخدم جميع الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع في السودان سلميًا.