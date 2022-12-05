استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه لمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي مقتضب، إن "مواطنا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم الدهيشة، بعد إصابته برصاصة في منطقة الصدر مما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده".
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أصيب 6 مواطنين فلسطينيين آخرين بجراح متفاوتة بينهم إصابات خطيرة، بعد اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم الدهيشة.
وأكدت مصادر محلية أن الشهيد الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي هو عمر مناع، وهو أسير محرر، وقد استشهد نتيجة المواجهات العنيفة في بيت لحم.
من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، حيث نفذت عملية اعتقال لأحد المطلوبين لديها.
وخلال الاقتحام لمخيم جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين، وقوات من الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم جنين بعد اعتقالها الشاب يحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المعتقل لدى إسرائيل، بسام السعدي.
وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية ومخيماتها بشكل شبه يومي، لتنفيذ حملات اعتقال بحق مطلوبين له، وفق البيان الصادر عنه.