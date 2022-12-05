استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه لمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي مقتضب، إن "مواطنا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم الدهيشة، بعد إصابته برصاصة في منطقة الصدر مما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أصيب 6 مواطنين فلسطينيين آخرين بجراح متفاوتة بينهم إصابات خطيرة، بعد اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم الدهيشة.