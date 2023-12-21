مجلس الأمن يؤجل مجددًا التصويت على قرار بشأن غزة

أرجى تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مرة أخرى، اليوم الأربعاء، على ما قال رئيس المجلس، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.

وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستحدد رئاسة المجلس موعداً جديداً لصباح يوم غد الخميس".

ويهدف مشروع القرار، الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.