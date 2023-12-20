غزة.. شبح الفيتو الأمريكي يخيم على مساعي مجلس الأمن
بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارًا جديدًا هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولكن نتيجة التصويت تظل غير مؤكدة نظرًا لتعقيد المفاوضات.
وبمواجهة انتقادات شديدة تأخذ على مجلس الأمن عجزه عن التحرك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من 4 صفحات والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".
ومنذ بدء الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في الـ15 من تشرين الثاني/نوفمبر قرارًا دعا إلى "هُدن إنسانية".
غير أنه فشل في تبني 5 مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في الـ8 من كانون الأول/ديسمبر.
ولكن رغم الفيتو الأمريكي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلًا" من قرار تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار، وما زال من الممكن تعديلها، إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وهي صياغة تعتمد مقاربة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية".
وفي حين تعارض إسرائيل وحليفها الأمريكي فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وما زالت إحدى النقاط الرئيسة في المفاوضات الجارية.
الأنظار على الأمريكيين
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الثلاثاء "سنؤيد قرارًا يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة، لكن.. التفاصيل هي الأهم".
وقال ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، "الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أن حتى الدبلوماسيون الأمريكيون لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطًا "على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض".
وأضاف "في نهاية المطاف، سيكون أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن والمقربين منه خيار صعب، إما التعرض لمزيد من الضرر الدبلوماسي باستخدام حق النقض مرة أخرى، وإما المخاطرة بإبراز الخلاف إلى العلن مع إسرائيل من خلال السماح بتمرير القرار".
وقال بايدن مؤخرًا، إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة.
وكما هي الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
ومع الإعراب عن القلق إزاء "التدهور السريع" للوضع الإنساني في غزة، فإن هذه النسخة الأخيرة من النص تطالب أيضًا بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع، "عن طريق البر والبحر والجو"، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بسقوط 19667 قتيلًا منذ بداية الحرب، معظمهم من النساء والأطفال والفتية، وفق آخر حصيلة أعلنتها الثلاثاء وزارة الصحة الفلسطينية.