غزة.. شبح الفيتو الأمريكي يخيم على مساعي مجلس الأمن

بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارًا جديدًا هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولكن نتيجة التصويت تظل غير مؤكدة نظرًا لتعقيد المفاوضات.

وبمواجهة انتقادات شديدة تأخذ على مجلس الأمن عجزه عن التحرك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من 4 صفحات والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".

ومنذ بدء الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في الـ15 من تشرين الثاني/نوفمبر قرارًا دعا إلى "هُدن إنسانية".

غير أنه فشل في تبني 5 مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في الـ8 من كانون الأول/ديسمبر.

ولكن رغم الفيتو الأمريكي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلًا" من قرار تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار، وما زال من الممكن تعديلها، إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".

وهي صياغة تعتمد مقاربة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية".