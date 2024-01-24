مشادات كلامية في البرلمان اللبناني خلال مناقشة الموازنة

شهد البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، مشادات كلامية بين عدد من النواب خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2024.

وذهب نواب من البرلمان إلى التراشق بكلمات نابية وتبادل الإهانات، خلال الجلسة التي كانت تُبث على الهواء مباشرة.

ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، إعطاء الكلمة للنائب ملحم خلف، إلا بعد الانتهاء من قراءة تقرير لجنة المال والموازنة النيابية على باقي النواب.

وقال خلف مقاطعًا بري: "عندما تخلو سدة الرئاسة، لا أولوية أخرى تتقدم على انتخاب الرئيس"، في إشارة إلى أن انتخاب رئيس للبنان أولى من الموافقة على الموازنة العامة.