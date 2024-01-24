مشادات كلامية في البرلمان اللبناني خلال مناقشة الموازنة
شهد البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، مشادات كلامية بين عدد من النواب خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2024.
وذهب نواب من البرلمان إلى التراشق بكلمات نابية وتبادل الإهانات، خلال الجلسة التي كانت تُبث على الهواء مباشرة.
ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، إعطاء الكلمة للنائب ملحم خلف، إلا بعد الانتهاء من قراءة تقرير لجنة المال والموازنة النيابية على باقي النواب.
وقال خلف مقاطعًا بري: "عندما تخلو سدة الرئاسة، لا أولوية أخرى تتقدم على انتخاب الرئيس"، في إشارة إلى أن انتخاب رئيس للبنان أولى من الموافقة على الموازنة العامة.
ورد بري: "ما رح أعمل منك بطل واطلعك من القاعة"، فأجاب خلف "الشعب اللبناني بيطلعني من القاعة".
ودخل على خط المشادة نواب آخرون، بينهم بولا يعقوبيان وعلي حسن خليل من كتلة الرئيس بري النيابية، الذي وجَّه الشتائم للفريق الآخر قائلًا "مافيات"، لترد عليه يعقوبيان "مطلوب للعدالة وبتقول مافيات؟"، في إشارة منها إلى مذكرة توقيف بحقه في قضية تفجير مرفأ بيروت.
ومن المنتظر أن تجري الجلسة على مدى يومين، وتناقش الموازنة التي أعدتها وزارة المالية، وأجرت تعديلات عليها لجنة المال والموازنة.
وحضرت الجلسة كتل نيابية قاطعت أغلب الجلسات بما فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
ويسعى نواب إلى إسقاط الموازنة، معتبرة أنها "مدمرة" للشعب اللبناني، من خلال فرض ضرائب جديدة دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال الجلسة، إلى "غياب الرؤية" في مشروع الموازنة، و"تدني نسبة الاعتمادات" المخصصة للنفقات الاستثمارية، معتبرًا أنه يتسم بـ"العشوائية" في استحداث الضرائب والرسوم.
ورأى كنعان أن "غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفًا كبعض رسوم الطابع المالي، وتمّ رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محليًّا".