السودان.. احتدام المعارك غرب سنار وجنوب الجزيرة

احتدمت المعارك العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، على الحدود بين ولايتي الجزيرة وسنار وسط البلاد.

وأكدت مصادر متطابقة، لـ"إرم نيوز"، أن آليات عسكرية تابعة للجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، تحركت، اليوم الثلاثاء، من مدينة سنار باتجاه ولاية الجزيرة، واشتبكت مع قوات الدعم السريع في معارك عنيفة حول منطقة "سكر سنار".

من جهتها، أكدت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، انتصارها في المعارك التي دارت مع الجيش والحركات المسلحة بعد أن حاولت الدخول إلى ولاية الجزيرة من عدة محاور.

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع تمكنت من سحق أربع متحركات للجيش وكتائب النظام البائد الإرهابية ومرتزقة الحركات"، مشيرًا إلى أن المعارك بدأت منذ الثالثة صباحًا وحتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع كبّدت الطرف الآخر خسائر في الأرواح، وتم استلام 43 مركبة عسكرية بكامل عتادها، بالإضافة إلى عدد من المدافع والأسلحة والمعدات العسكرية، فيما تم حرق أعداد كبيرة من المركبات.