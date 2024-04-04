شخص يفجّر نفسه بقنبلة وسط دمشق (فيديو)

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق قوله إن المعلومات الأولية عن "حادثة الشعلان" تشير إلى انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزة أحد الأشخاص، مضيفا أن سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى المكان.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

وشهدت سوريا في السنوات الأخيرة عدة حوادث استخدمت فيها قنابل يدوية، وتسببت بمقتل العديد من المواطنين.