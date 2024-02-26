"فتح": الحكومة الفلسطينية المقبلة ليست فصائلية

أكد قيادي فلسطيني أن الحكومة الفلسطينية المقبلة "ستتألف من كفاءات وليست فصائلية".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، عبد الفتاح دولة لقناة "العربية"، اليوم الاثنين، في ظل تقديم حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالتها، والحديث عن ترتيبات لإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية.

وقال دولة إن أي حكومة فلسطينية لن تستطيع القيام بدورها إذا استمر الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أن حكومة اشتية عانت من الحصار المالي الإسرائيلي، مضيفًا أن الحركة تنتظر موقف الرئيس محمود عباس من قبول استقالة الحكومة الحالية.

وأكد أن المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب وفاقًا وطنيًّا لإغاثة قطاع غزة.