توقعات بتقديم حكومة اشتية استقالتها للرئيس الفلسطيني اليوم

أفادت مصادر فلسطينية، الأحد، بتقديم حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية استقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم.

وقالت وكالة "معاً" الفلسطينية، إن "من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالة الحكومة للرئيس محمود عباس الاثنين".

ونقلت الوكالة عن مصدر خاص قوله إن "اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية والوزراء أنه سيضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس، وسيعلن ذلك في بيان رسمي في افتتاح جلسة مجلس الوزراء".

وقالت الحكومة إنه "في حال تمت الخطوة غداً الاثنين، فإن الحكومة ستصبح حكومة تسيير أعمال في حال قبل ابو مازن الاستقالة لحين تشكيل حكومة جديدة".

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع "أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، من أجل الاستحقاقات المقبلة خاصة في ظل الحديث عن اليوم التالي للحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 4 أشهر".

وأوضحت الوكالة أن "خطوة الرئيس عباس هي لملأ الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن اليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة"، منوهة إلى أن "عباس يفضل أن يترأس محمد مصطفى الحكومة الجديدة".

وبحسب "معاً" فإن "الحكومة التي ينوى عباس الإعلان عنها تأتي لقطع الطريق أمام خطة بديلة بدأت المشاورات تجري حولها وهي تولي سلام فياض رئاسة الوزراء ليقود مرحلة إعمار غزة".