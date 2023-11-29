اتهامات لمالي و"فاغنر" بارتكاب "انتهاكات خطيرة" ضد الطوارق

يُواجه الجيش المالي ووكلاؤه من مجموعة "فاغنر" الروسية، من جديد اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة، هذه المرة في وسط مالي، حيث تم إعدام عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي في عمليات امتدت طيلة ثلاثة أيام في منطقة سيغو، وفقًا لما كشفه تقرير فرنسي.

وقال التقرير الذي نشرته "إذاعة فرنسا الدولية" إنّ قائمة الانتهاكات تشمل معسكرات وقرى منها ويندي تيرجي، ونامبو، وتولادجي، وبيليل، وخاصة منطقة فولاني أو بيلاس، التي تضمّ الطوارق، والتي تمتد على طول الطريق الرابط بين غوما كورا ونامبالا وتعيش اليوم حالة حداد، وفق تأكيده.

وأكّد ممثلو المجتمع المحلي ومسؤولون منتخبون محليون وعدد من السكان ومراقبون، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية، مقتل ما بين أربعين إلى ستين شخصًا، في الفترة الممتدة بين الأربعاء الـ22 والجمعة الـ24 من نوفمبر 2023.

وطالت هذه المجازر العائدين من الحقول، وكذلك النساء والأطفال والشيوخ، فيما تشيرالشهادات إلى عمليات إعدام بعد إجراءات موجزة دون استجواب، فيما تم ملاحظة جثث مثقوبة بالرصاص أو محترقة، وفقًا للتقرير.