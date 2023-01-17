العراق.. خلافات بين قادة الفصائل والسوداني بشأن ملف التواجد الأمريكي

وبين فيصل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه ضغوطات كثيرة وكبيرة من قبل أطراف في الإطار التنسيقي وكذلك فصائل مسلحة، تدفع السوداني للعمل على إخراج القوات الأمريكية، بل وصل الأمر لتهديد السوداني بمواصلة العمل العسكري ضد الأهداف الأمريكية في العراق، واستهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار، واستهداف رتل للتحالف الدولي في بغداد قبل أيام هو بداية تنفيذ هذا التهديد".

وأكد أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يحظى حاليا بدعم أمريكي كبير، ولهذا هو لا يريد خسارة هذا الدعم من خلال فتح ملف التواجد الأمريكي في العراق، لكن في الوقت نفسه هو يخشى خسارة الأطراف السياسية والمسلحة، التي أوصلته لرئاسة الحكومة العراقية".

وتتواجد القوات الأمريكية، التي أعلن العراق رسميا عن تحول مهامها إلى استشارية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن الاتفاق الموقع بين البلدين، وبعدد لا يتجاوز ألفي عسكري، في ثلاثة مواقع رئيسية بالعراق، هي قاعدة عين الأسد، الواقعة على بعد 130 كيلومترا من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي البلاد، وقاعدة حرير، شمال أربيل، ضمن إقليم كردستان، أقصى شمالي العراق، إلى جانب معسكر فيكتوريا، الملاصق لمطار بغداد، والذي توجد فيه وحدة مهام وتحليل معلومات استخبارية، إضافة إلى السفارة الأمريكية وسط بغداد.