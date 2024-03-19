عقب اغتيال المبحوح.. هنية يتهم إسرائيل بـ"تخريب" مفاوضات الدوحة

اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، إسرائيل بالسعي إلى "تخريب المفاوضات" الجارية في الدوحة للتوصل إلى هدنة في غزة.

وجاء اتهام هنية لإسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس"؛ بسبب "إطلاقها، فجر الإثنين، عملية شملت تطويق واقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة".

وقال هنية، في بيان، إن ما تقوم به القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي يعكس مسعاها لـ"تخريب المفاوضات التي تُجرى في الدوحة" عبر وسطاء قطريين ومصريين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس عمليات جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية اقتحام لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، في ساعة مبكرة من فجر الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء، وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان، تم القضاء على فائق المبحوح، رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في منظمة حماس".