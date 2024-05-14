شكوك أمريكية حول تحقيق إسرائيل "نصراً كاملاً" على حماس في غزة‎

قال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى أن إسرائيل ستحقق "نصراً كاملاً" على حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني.

ويعد تصريح كامبل الأكثر وضوحاً حتى الآن لمسؤول أمريكي كبير يعترف فعلياً بأن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الحالية لن تحقق النتيجة التي تهدف إليها.

تأتي تلك التصريحات في وقت حث فيه المسؤولون الأمريكيون إسرائيل على المساعدة في وضع خطة واضحة لحكم غزة بعد الحرب.

وقال كامبل خلال "قمة شباب حلف شمال الأطلسي"، في ميامي: "في بعض النواحي، نجد صعوبة في تحديد ماهية نظرية النصر".

وأضاف: "وفي بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة... نصر كاسح في ساحة المعركة، نصر كامل".

وأردف: "لا أعتقد أننا نرى أن هذا محتمل أو ممكن وأن هذا يشبه إلى حد بعيد المواقف التي وجدنا أنفسنا فيها بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث، يستمر التمرد بعد نقل السكان المدنيين والكثير من أعمال العنف".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا بتحقيق "نصر كامل" على حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقتلت 1200 شخص واحتجزت 250 آخرين رهائن.

وتأتي تصريحات كامبل في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن إسرائيل من المضي قدماً في هجوم عسكري كبير على رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وشبّه كامبل الوضع في غزة بـ "التمرد المتجدد" الذي واجهته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق بعد غزوها البلدين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وقال إن هناك حاجة إلى حل سياسي.

وأكمل قائلاً: "أعتقد أننا نرى أنه يجب أن يكون هناك المزيد فيما يتعلق بحل سياسي... والأمر المختلف عن الماضي بهذا المعنى هو أن العديد من الدول تريد التحرك نحو حل سياسي تحظى فيه حقوق الفلسطينيين باحترام أكبر".

وختم المسؤول الأمريكي قائلاً: "لا أعتقد أن الأمر كان أكثر صعوبة مما هو عليه الآن".