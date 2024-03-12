الرئيس التونسي يقيل وزيري النقل والثقافة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، إقالة وزيري النقل والثقافة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، دون الإشارة إلى أسباب الإقالتين.

ووفق بيان الرئاسة، تمت إقالة، سعيد ربيع مجيدي وحياة قطات قرمزي اللذين تولّيا وزارة النقل ووزارة الشؤون الثقافية منذ أكتوبر 2021.

وأشار البيان إلى أنه "تم تكليف سارة الزنزري الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية".

كما تم تكليف "منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية"، بحسب البيان.