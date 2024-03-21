السودان.. فيديو صادم عن بشاعة الحرب والشبهات تحوم حول الجيش

وقالت المجموعة الحقوقية في بيان، إنها "تلقت ببالغ الاستياء فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن مستويات فظاعة الحرب الجارية في البلاد".

وأشار البيان إلى أن "الفيديو يُظهر قوات تقوم بتعليق جثة ترتدي زي قوات الدعم السريع، مع اقتلاع أطراف الجثة وتمزيق أحشائها، دون وجود أي دليل على تعرضها للقصف الجوي أو المدفعي، مما يشير بوضوح إلى تعرضها للتعذيب والتمثيل".

وذكر البيان أن "هذه الأفعال البشعة والمتواصلة من عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، وأعمال التعذيب، تعكس تطوراً خطيراً في مسار الحرب، يتنافى مع القيم الإنسانية وحرمة الميت وكرامة الجثة".

وأكد البيان أن الفعل يُعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات القضائية تؤكد ضرورة احترام حقوق القتلى، وتحرم معاملتهم بطريقة غير لائقة.

وأضاف البيان: "ندين بشدة ارتكاب مثل هذه الجرائم ونطالب بإجراء تحقيق شامل ومحاكمة الأفراد المسؤولين عنها، ونحث الأطراف المتحاربة على الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، نذكرهم بأن تلك الأفعال تنجم عنها عواقب مجتمعية كارثية".

وتأتي حادثة "تقطيع الأوصال" امتدادًا لحادثة مماثلة وقعت في فبراير/ شباط الماضي، وهي حادثة "الرؤوس المقطوعة" التي ارتكبتها مجموعة تتبع أيضًا للجيش السوداني، وفق تقارير محلية.

وتمثلت الحادثة وقتها في محتوى فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عناصر يتبعون للجيش السوداني وهم يمثلون برؤوس أشخاص بعد فصلها عن أجسادها، قائلين إن القتلى يتبعون لقوات الدعم السريع.