أعلن رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، رشيد الطالبي العلمي، الجمعة، في نواكشوط، عن إطلاق منتدى برلماني مغربي – موريتاني.

وقال العلمي، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، إن البرلمان المغربي والجمعية الوطنية الموريتانية قررا إنشاء منتدى برلماني مشترك بهدف الارتقاء بالروابط بين البلدين إلى مرتبة العلاقات الاستراتيجية.

وسيشكل هذا المنتدى، الذي سيعقد كل عام بالتناوب، في الرباط ونواكشوط، مناسبة لتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وإرساء الشراكات، كما ستتم دعوة مسؤولين من مختلف القطاعات والشخصيات السياسية ورجال الأعمال لهذا المنتدى، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).