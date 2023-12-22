"موت بطيء".. فلسطينيون مرضى يعانون الإهمال في السجون الإسرائيلية

يواجه مئات الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية الموت البطيء؛ بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تعتمدها إدارة السجون بحقهم، وذلك عبر إهمالهم والمماطلة في تقديم العلاج المطلوب.

ويقول المختص والخبير في شؤون الأسرى حسن عبد ربه لـ"إرم نيوز"، إن "سياسة الإهمال الطبي تعتبر قتلاً بطيئاً للأسرى خاصة المرضى والجرحى منهم، وهي من أصعب الظروف والممارسات من قبل إسرائيل ضد الأسرى في السجون".

وأضاف: "تنعدم كافة الفحوصات الدورية وغير الدورية، وتنعدم أيضاً التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة والضرورية، خاصة في حالات الأمراض، بالإضافة إلى عدم قدرة الطواقم الطبية داخل السجون على إجراء عمليات التدخل الجراحي في حالة الضرورة وفي حالة بعض الأمراض المستعصية والصعبة".

وتابع: "سياسة الإهمال الطبي أدت إلى استشهاد نحو 80 أسيراً فلسطينيا داخل السجون الإسرائيلية من أصل 240 شهيداً من الحركة الأسيرة، كما أن سياسة الإهمال الطبي أو جريمة الإهمال الطبي تفاقمت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر، حيث هناك تعمد بممارسة الإهمال الطبي ضد الأسرى كسياسة انتقامية من الأسرى".

الأسير فاروق عيسى من بلدة أبو شخيدم قضاء رام الله في الضفة الغربية، يمثل شهادة حية على سياسة إسرائيل في تعمد الإهمال الطبي، الذي يفاقم من أوجاع الأسرى، ويراهن على تراجع صحتهم إلى حد اللاعودة .